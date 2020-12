“두가지 기능을 동시에” 코웨이, ‘듀얼클린 가습공기청정기’ 바이럴 영상 공개

강력한 공기 청정·자연기화식 가습 기능을 ‘듀얼클린’ 메시지로 연출

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 듀얼클린 가습공기청정기 바이럴 영상 '듀얼로 더 완벽해진 깨끗함 편'을 공개했다고 24일 밝혔다.

코웨이에 따르면 이번 영상의 콘셉트는 '강력한 청정으로 깨끗해진 공기에, 쾌적한 가습을 더한 듀얼클린'이다. 듀얼클린 가습공기청정기의 성능, 위생, 관리 부분의 핵심 기능을 '듀얼클린' 키워드를 통해 직관적으로 보여주는데 중점을 뒀다.

성능 부분은 극초미세먼지를 99.99% 제거하는 강력한 청정 기능과 자연기화식 방식으로 초미세수분입자가 공간 전체에 넓고 멀리까지 퍼지는 쾌적한 가습 기능이 듀얼로 가능함을 세련된 영상으로 보여준다.

위생 부분은 물 공급을 자동 조절하는 코웨이만의 '워터락 기술'과 함께 가습 모드에서 90분마다 수조를 청소하는 '셀프 클린 기능', 청정 모드에서 가습필터를 자동 건조하는 기능 등 위생 혁신성을 알기 쉽게 표현했다.

관리 부분은 물통 상부 디자인 적용으로 편리하게 물을 비우고, 채울 수 있음을 직관적으로 연출했다.

심병희 코웨이 마케팅실장은 "이번 바이럴 영상은 공기청정기와 가습기 구매를 동시에 고려하는 고객의 고민을 한 번에 해결할 수 있는 듀얼클린 가습공기청정기를 효과적으로 알리기 위해 기획했다"며 "앞으로도 코웨이 혁신 제품에 대한 다양한 마케팅 활동을 바탕으로 차별화된 기술력, 서비스 등을 널리 알리기 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr