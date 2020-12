교직원공제회, 희망나눔캠페인 기부금 1억원 전달

[아시아경제 박지환 기자] The-K한국교직원공제회는 세이브더칠드런, 전국지역아동센터협의회, 전국재해구호협회 등 3개 단체에 희망나눔캠페인 기부금 1억원을 전달했다고 24일 밝혔다.

교직원공제회는 임직원 개인별 성취목표를 설정하고 목표 달성 여부에 따라 자율적으로 기부하는 캠페인을 진행 중이다. 회사에서는 직원들이 자발적으로 모금한 금액만큼을 보태는 매칭그랜트 방식으로 희망나눔캠페인 기부금을 조성했다.

이번 희망나눔캠페인 기부금은 세이브더칠드런 등 3개 단체에 총 1억원이 전달됐다. 학교 놀이환경 개선사업, 청소년 재능장학금 지원사업, 코로나19 피해계층 지원사업 등 아동청소년들의 통합교육 및 취약계층 구호를 위해 쓰일 예정이다.

이미경 교직원공제회 경영지원부장은 "많은 임직원들의 자발적인 기부로 어려운 이웃에게 희망과 사랑을 전달하고 있어 더욱 의미가 크다"며 "앞으로도 교직원공제회는 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회 곳곳에 관심을 가져 국민기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

