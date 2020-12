코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 오후에도 상승세를 지속하며 2800선 돌파를 눈앞에 두고 있다.

24일 오후 1시35분 현재 코스피는 전날보다 33.73포인트(1.22%) 상승한 2793.55을 가리켰다. 이날 지수는 장중 2795.43포인트까지 오르며 역대 최고치 기록을 경신했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 957억원, 2501억원 사들였다. 반면 개인은 3418억원 순매도 했다.

시가총액 상위종목 가운데서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 3,400 등락률 +4.60% 거래량 21,043,459 전일가 73,900 2020.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 대기업간의 동맹! 전기차! 배터리부품 대장 株! 신고가!정부 긴급! 국내치료제! 다음 국책과제 선정! 제2의 대웅제약!초호황 기대감, 삼전·SK하이닉스 신기록 쓰나 close 가 전날보다 2600원(3.52%) 급등한 7만6500원을 기록했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,500 등락률 +1.29% 거래량 2,257,267 전일가 116,000 2020.12.24 14:05 장중(20분지연) 관련기사 초호황 기대감, 삼전·SK하이닉스 신기록 쓰나테스, 69억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결코스피, 개인·외국인 순매수에 강세...'2780선' 기록 close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 11,000 등락률 +1.36% 거래량 209,185 전일가 806,000 2020.12.24 14:05 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자·마그나 협업…그룹 전반으로 확대잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피코스피·코스닥 모두 하락전환 close 등도 각각 0.86%, 1.74% 오르며 지수를 이끌고 있다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 7,500 등락률 -2.11% 거래량 1,521,559 전일가 355,000 2020.12.24 14:05 장중(20분지연) 관련기사 국내치료제! 임상 결과발표! 치료제 나옵니다!차익실현 매물 우르르…제약주 곤두박질코스피, 개인·외국인 순매수에 강세...'2780선' 기록 close (-1.83%)과 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 2,000 등락률 -0.70% 거래량 317,336 전일가 284,000 2020.12.24 14:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외국인 순매수에 강세...'2780선' 기록[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일네이버 종속회사, 라인플러스 주식 4454억원에 취득 close (-0.53%) 등은 하락했다.

코스닥지수도 상승하고 있다. 코스닥은 같은 시간 6.54포인트(0.71%) 오른 929.71에 거래됐다. 외국인과 기관이 각각 2275억원, 1705억원 순매수하며 장을 이끌었다. 개인은 3691억원어치 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온제약(1.15%), 씨젠(2.73%) 등이 올랐다. 시총 1위 종목인 셀트리온헬스케어는 1.23% 하락했다.

