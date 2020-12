진원생명과학, 코로나19 중증 억제 경구용 치료제 국내 임상 개발 추진

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 3,150 등락률 +15.37% 거래량 15,482,613 전일가 20,500 2020.12.24 13:54 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 25억원 규모 플라스미드 DNA 공급계약 체결진원생명과학, 주가 2만 5000원.. 전일대비 -1.38%진원생명과학, 주가 2만 5050원.. 전일대비 -4.21% close 은 미국 FDA로부터 2상 임상승인을 받은 코로나19 감염 후 심각한 폐질환을 억제하는 경구용 치료제인 GLS-1027의 국내 임상 개발을 추진하겠다고 24일 밝혔다.

회사 관계자는 “최근 국내 확진자의 증가와 함께 중증환자 전담 치료의 한계와 어려움으로 인해 확진 이후 중증으로 발전하는 것을 억제하는 선제적 치료제의 필요성이 높아지고 있다”며 “염증유발물질인 싸이토카인들을 억제하는 경구용 저분자 의약품으로 코로나19에 의한 심각한 폐질환을 방지하는 효과를 보이는 GLS-1027이 선제적 치료제로서 역할을 기대할 수 있어국내에서도 신속한 임상 개발을 진행할 것”이라고 말했다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “현재 GLS-1027의 식약처2상 임상시험계획 신청을 준비하고 있으며백신과 달리 신속한 임상 결과뿐만 아니라 치료목적의 사용승인을 받을 수 있다”며 “다른 코로나19 치료제 대비 감염된 환자의 면역억제 부작용이 없고 경구용으로 투약이 편하여 확진자의 자가 격리시 치료도 가능할 수 있다”고 밝혔다.

