LG디스플레이, 이시간 주가 -1.37%.... 최근 5일 개인 173만 3663주 순매수

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 300 등락률 -1.64% 거래량 6,055,782 전일가 18,250 2020.12.24 13:54 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.28%.... 최근 5일 개인 487만 5115주 순매도LG디스플레이, '88인치 8K OLED' 대한민국 기술대상 '국무총리상' 수상 close 는 24일 오후 1시 30분 현재 전일보다 1.37% 내린 1만 8000원에 거래되고 있다. 거래량은 582만 6134주로 전일 거래량 대비 14.05% 수준이다. LG디스플레이는 글로벌 TFT-LCD 제조 기업으로 알려져 있다.

12월 24일 IBK투자증권의 김운호 연구원은 '4분기 영업이익이 예상치를 크게 상회할 것으로 예상하고, LCD 패널 가격 상승세가 2021년 1분기까지 지속될 것으로 기대하고, P AMOLED 신규 라인의 양산으로 출하 규모가 안정적으로 증가하면서 영업적자 규모가 크게 감소할 것으로 예상하고, 대형 OLED 신규 라인 가동으로 외형 성장의 발판이 마련되었고, 초기 비용구조 악화는 생산 효율성으로 빠른 시일 내에 극복할 수 있을 것으로 기대함. '이라며 LG디스플레이의 목표가를 2만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG디스플레이를 173만 3663주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 105만 6977주 순매도, 36만 5908주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









