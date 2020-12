정 총리, 제30차 목요대화…구세군 성금 기부

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리가 24일 오후 5시부터 서울 정동 구세군 회관에서 제30차 목요대화를 개최하고 참석자들과 성금을 기부했다고 총리실이 밝혔다.

이날 목요대화는 성탄절을 맞아 나눔·기부문화의 확산을 독려하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 지쳐 있는 국민들에게 위안을 주고자 개최됐다.

방송인 노사연 씨는 소아암 어린이 지원과 다문화 가정 후원활동, 야구해설가 양준혁 씨는 다문화 어린이 자선 야구교실 운영 이야기, 뮤지컬배우 박인영씨는 국내외 봉사활동 경험을 공유했다.

기업에선 KB국민은행과 롯데그룹이 참석해 재해 현장 구호 활동과 후진국 어린이 지원 이야기를 전했다.

정 총리는 "우리 주위의 불우이웃들은 지금 유난히 더 길고 추운 겨울을 보내고 있다"며 "그 어느 때보다 따뜻한 사랑의 손길, 우리 모두의 나눔과 배려가 절실히 필요한 시기"라고 강조했다.

정 총리는 구세군을 비롯한 많은 기부단체에서 '온라인 모금'을 시행하고 있다고 언급했다. 그는 "코로나19로 얼어붙은 우리의 마음까지 녹여줄 수 있길 바란다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr