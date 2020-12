[아시아경제 금보령 기자] 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 300 등락률 -1.46% 거래량 101,038 전일가 20,600 2020.12.24 13:52 장중(20분지연) 관련기사 제테마, 74억원 규모 필러 생산설비 투자 결정코로나19에 韓거래소 코스닥기업 투자유치 설명회도 온라인으로제테마, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.33% close 는 '배지 조성물' 관련 국내 특허권을 취득했다고 24일 공시했다.

제테마 측은 "이 배지는 동물 유래 성분 및 주요 알레르기 유발물질이 배제된 배지로 단시간 내에 보툴리눔 독소 생산 균주가 최대 성장량에 도달할 수 있도록 유도해 보툴리눔 독소 생산 공정에서의 생산 시간을 단축시키고 생산 단가를 절감할 수 있는 효과를 기대 할 수 있다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr