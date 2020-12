정읍시 ‘2021년 도시재생 예비사업’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 국토교통부 주관 공모사업인 2021년도 도시재생 예비사업에 도시재생 활성화 계획을 수립 중인 연지·시기지구가 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

도시재생 예비사업은 열악한 주거환경과 침체한 상권 등 각 지역이 가진 문제를 주민 스스로 해결할 수 있도록 소규모 도시재생을 지원하는 사업이다.

도시재생 뉴딜사업 지역공동체가 추진하는 소규모 점 단위 재생사업을 지원해 주민 참여 확대와 역량 강화를 도모한다.

또, 소규모 사업 경험을 토대로 지역 거버넌스를 구축해 향후 도시재생 뉴딜사업으로 발전할 수 있는 연계성 강화에 목적을 두고 있다.

연지·시기지구 도시재생 예비사업은 ‘북적북적 우리 동네’를 테마로 ▲북적북적 리더 교육 및 소통공간 조성 ▲북적북적 주민 행복 프로그램 ▲북적북적 경관 사업 시행 등 지속 가능한 원도심 재생의 새로운 출발과 소규모 그린 뉴딜정책을 반영한 사업으로 구성했다.

이 사업은 국비 7500만 원을 포함해 총사업비 1억5000만 원이 투입되며, 공사 완료 기간은 내년 말이다.

시 관계자는 “도시재생 예비사업에 2019년도 상반기에 공모 선정에 이어 2번째 선정되는 쾌거를 이뤘다”며 “지역과 주민이 주도하는 지속 가능한 도시재생사업이 될 수 있도록 적극적으로 자원을 발굴하고 지원하겠다”고 말했다.

