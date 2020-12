[아시아경제 이지은 기자] 더불어민주당이 중대재해기업처벌법 처리를 위해 야당의 협조를 구하고 있는 가운데, 김웅 국민의힘 의원이 "언제부터 야당하고 협의했다고 야당 탓이냐"며 꼬집었다.

김 의원은 24일 페이스북을 통해 "국민의힘 비대위원장과 환노위 소속 의원들은 중대재해기업처벌법 제정에 찬성했다"며 이같이 말했다.

그는 "가짜 공수처법, 김여정 하명법 처리할 때 야당 얘기 들었나"며 "언제부터 야당하고 협의했다고 야당 탓을 하나"고 지적했다. 가짜 공수처법이란 '고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안'을, 김여정 하명법이란 남북관계발전에관한법률 일부개정법률안(대북전단 살포 금지법)을 뜻하는 것으로 보인다.

한편 이날 민주당은 야당의 불참 속에서도 법사위 심사소위를 열고 중대재해기업처벌법 심의를 진행했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr