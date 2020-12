"질병청에 책임전가? 범정부 노력 훼손하는 해석"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 도입 지연과 관련해 정은경 질병관리청장에게 책임을 전가하고 있다는 지적에 대해 "범정부의 노력을 훼손하는 부적절한 해석"이라고 발끈했다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 전략기획반장은 24일 온라인 백브리핑에서 "정부가 질병청에 책임을 전가한다는 일부 보도는 사실관계와 다르다"며 이같이 말했다.

코로나19 백신 도입이 늦어지면서 문재인 대통령의 책임론이 대두되자 손 반장은 전날 "질병청에서 백신 구매에 대한 최종 결정권을 갖고 있다"라고 말했다. 청와대와 정부가 국내 코로나19 초기 때부터 실질적 컨트롤타워를 자임해왔던 만큼 손 반장의 발언을 두고 사실상 떠넘기기라는 비판이 일었다.

손 반장은 "현행 감염병예방법상 백신의 구매 결정 등 계약의 주체는 질병청장이지만 정부는 혼연일체가 돼 총력을 다해 지원하고 있다"며 "각 부처가 재정, 법률, 과학 등 전 분야에서 협력하고 있다"고 했다.

그러면서 "이같은 노력에 책임전가 등의 해석을 하는 것은 적절하지 않다"며 "범정부 노력과 국민 신뢰를 불필요하게 훼손할 수 있는 만큼 (해석에) 신중을 가해달라"고 요청했다.

