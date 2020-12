얀센·화이자와 백신계약…총 1600만명분 들여온다

정부, 내년 2분기부터 접종

모더나 등 총 4600만명분 확보

[아시아경제 이광호 기자, 서소정 기자] 정부가 글로벌 제약사인 얀센, 화이자와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 구매계약을 체결했다. 화이자 1000만명분, 얀센 600만명분 등 총 1600만명분으로, 내년 2분기부터 순차적으로 접종을 시작한다.

정세균 국무총리는 24일 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "어제 얀센, 화이자와 코로나19 백신 구매계약을 체결했다"고 밝혔다.

정 총리는 "얀센의 경우 당초 예정된 물량보다 200만명분이 더 많은 총 600만명분을 계약했다"면서 "내년 2분기부터 접종을 시작한다"고 말했다. 화이자 백신에 대해서는 "1000만명분을 계약했고, 내년 3분기부터 들어온다"며 "도입시기를 2분기 이내로 더 앞당기기 위해 국가 차원의 역량을 총동원하고 있다"고 설명했다.

그는 "영국, 미국 등 여러 나라에서 백신 접종이 시작됐다. 대부분 백신이 절박한 나라들"이라며 "정부는 먼저 접종된 백신이 안전한지, 효과가 충분한지 등을 면밀히 들여다보며 국민이 가능한 한 빨리 안심하고 접종을 받도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다. 그러면서 "백신 구매의 법적인 권한은 질병관리청에 있으나 백신 만큼은 한 부처의 일이 아니라 정부 전체가 책임진다는 각오로 임하고 있다"고 덧붙였다.

정 총리는 성탄절 연휴에 만남을 자제해줄 것을 당부했다. 그는 "모임과 만남으로 거리가 붐빌 시기이지만 안타깝게도 올해 만큼은 건강과 안전을 위해 이동을 줄이고 만남도 후일을 기약해 달라"고 전했다. 아울러 "오늘 시작된 '11일간의 멈춤'에 국민 모두가 한마음 한뜻으로 동참해 주실 것을 간곡히 호소드린다"며 "국민들께서는 멈춰주시되, 정부와 지방자치단체는 쉬지 않겠다"고 알렸다.

국내 코로나19 확산세가 계속되면서 이날 0시 기준 신규 확진자 수는 985명으로 1000명대에 육박했다. 신규 확진자는 이틀만에 다시 세 자릿수로 내려왔지만 의료기관과 요양시설 등에서 새로운 집단감염이 속출하면서 확산세는 쉽게 꺾이지 않고 있다. 정부는 이날부터 전국 식당 5인 이상 모임 금지, 겨울 스포츠시설 운영 중단, 해돋이 명소 폐쇄 등을 골자로 연말연시 특별방역대책 시행에 들어갔다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr서소정 기자 ssj@asiae.co.kr