소상공인연합회 “초유의 블랙 크리스마스, 고강도 피해 보상책 촉구”

[아시아경제 김희윤 기자] 5인 이상 집합 금지 조치의 전국 확대를 두고 소상공인들이 강력한 피해보상 대책 마련을 요구했다.

소상공인연합회는 24일 논평을 내고 “사실상 3단계 시행이나 다름없는 상황이 펼쳐지면서 소상공인들은 사상 초유의 ‘블랙 크리스마스’를 보내며 망연자실하고 있다”면서 즉각적인 고강도 소상공인 피해보상 대책 수립을 촉구했다.

그러면서 "이같은 조치는 필수 활동을 제외하고 사실상 ‘전국민 외출금지령’으로, 전국 식당, 휴가지 등의 예약이 줄줄이 취소되고 있으며, 사회적 거리두기 2.5단계 시행으로 가뜩이나 어렵던 소상공인들에게 더욱 큰 피해가 우려되고 있다"고 강조했다.

소공연은 임대료 직접 지원, 3차 긴급재난기금의 소상공인 우선 지급, 소상공인 긴급대출 대폭 확대, 금융기관의 소상공인 대출 이자 중단, 부가세 등 각종 세제 감면 조치 시행 등의 구체적인 피해보상 대책을 요청했다.

이어 "영업정지와 영업제한으로 장사를 못하는데 임대료 등 각종 고정비용도 멈춰야 한다는 것은 소상공인들의 당연한 요구이며, 정부는 고강도의 소상공인 피해 보상 대책을 수립하고 국회는 민생국회 본연의 역할을 되새겨 실질적인 임대료 경감법에 대해 조속한 심의와 처리를 위해 나서 줄 것을 바란다"고 덧붙였다.

