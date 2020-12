김종인 "백신 구입 못 해놓고 구차한 변명…접종가능 시기 밝혀라"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 정부의 백신 관련 대응에 대해 "불안감이 국민들 사이에서 팽배하고 있는데 정부는 구차한 변명까지 내놓고 있다"며 백신 구입 시기와 접종 가능 시기를 정확하게 밝히라고 촉구했다.

김 위원장은 24일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "미국 등 다른 나라 최고 지도자는 백신 리더십을 발휘해 코로나 위기를 안정적으로 대처하고 있는데 우리나라는 언제 백신이 도입돼 주사를 맞을 수 있을지도 확실치 않다"며 이같이 말했다.

그는 "정부는 백신 구입을 못하는 사례를 놓고 '대통령은 지시를 했는데 밑에서 제대로 순응하지 못했다', '국민 안전을 위해 다른 나라에서 안전보장이 된 후 도입하려 한다'는 구차스런 변명까지 내놓고 있다며 "지나간 일에 대해 이런저런 변명을 할 게 아니라, 앞으로 백신을 어떤 방법으로 어떤 시기에 구입해 언제 국민들에 맞게 할 수 있을지 정확하게 밝혀줄 의무가 있다"고 강조했다.

주호영 국민의힘 원내대표도 "정부가 꾸물거리고 책임을 다하지 않은 채, 야당이 두 차례에 걸쳐 백신 구입비를 주장해 예산에 반영했음에도 (백신을) 구하지 못했다"며 "백신 지적이 나오니 '백신 안전성을 보고 하겠다'며 국민들에게 더 불안을 야기하고 있다"고 정부 대응을 비판했다.

그는 "다른 나라가 다 (백신) 방역을 하니까 '백신이 문제가 있나 보다' 하고 정부가 오히려 불안을 야기해 놓고, 언론과 야당에 책임을 돌리는 철면피한 발언을 하고 있다"며 "아스트라제네카는 미 식품의약국(FDA) 승인을 하지 않아도 영국이 승인하면 우리나라에서 긴급 승인해서 쓰겠다면서, 이제 와서는 '세계에서 최초로 접종할 이유가 없다'는 말바꾸기를 하고 있다"고 지적했다.

