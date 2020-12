신용보증기금, 안전보건경영시스템 인증 획득

안전보건경영시스템 구축 및 체계적 안전보건활동 전개

[아시아경제 박선미 기자] 신용보증기금은 한국산업안전보건공단으로부터 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.

KOSHA-MS는 사업장의 안전사고 및 산업재해 예방과 관리를 위한 안전보건경영시스템에 대한 인증제도다. 기획재정부는 2019년 발표한 ‘공공기관 안전강화 종합대책’ 등을 통해 인증추진을 적극 권장하고 있다.

신보는 2019년 11월 ‘안전보건경영방침’을 마련하고 이를 실행하기 위해 안전관리전담 조직을 신설했으며, 안전보건 관련 법규를 검토하고 안전보건 규정을 제정해 사업장에 실행하는 등 안전보건경영시스템 구축을 적극 추진해 왔다. 이러한 노력의 결과 약 6개월간의 문서체계와 현장준비, 2차례의 현장심사를 거쳐 인증을 획득했다.

신보는 이외에도 국민의 생명을 보호하고 안전을 확보하기 위해 다양한 안전관리활동을 전개하고 있다고도 밝혔다. 모든 발주공사에 대해 위험성평가를 실시하고 사망사고 가능성이 높은 고소작업, 정전작업, 밀폐공간작업 등에 대해 안전작업허가제를 도입했다. 특히 산업재해에 취약한 수급업체 근로자의 사고예방을 위해 개인보호구 지급, 위험표지판 부착, 노사합동 안전점검 등 안전 활동을 추진했다.

신보 관계자는 “안전보건에 대한 직원들의 적극적인 참여와 관심으로 안전인증을 획득할 수 있었다"며 "이번 안전인증 획득을 계기로 안전문화를 선도하는 공공기관이 될 수 있도록 앞장서 나가겠다”고 말했다.

