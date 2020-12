하나은행, 하나TV에 금융교육 콘텐츠 ‘경제동화머니’ 공개

하나금융그룹 공식 유튜브 채널 ‘하나TV’에 새롭게 공개

저축·소비·기부 주제로 ‘경제동화머니’ 총 10편 선보여

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행은 하나금융그룹 공식 유튜브 채널인 ‘하나TV‘를 통해 어린이 금융교육 콘텐츠 ‘경제동화머니’를 새롭게 선보인다고 24일 밝혔다.

이번에 공개된 ‘경제동화머니’는 어린이들이 쉽게 접하고 흥미를 가질 수 있는 다양한 동화를 각색하여, 자칫 어려울 수 있는 경제 이야기를 개그맨과 뮤지컬 배우가 호흡을 맞춰 재미있고 쉽게 이해할 수 있도록 풀어낸 점이 특징이다.

또 ▲ 신나는 율동과 노래로 구성된 오프닝 ▲ 하나금융그룹의 고유 캐릭터 ‘별돌이’가 직접 들려주는 동화 이야기 ▲ 하나은행 직원이 마술을 통해 동화에 대한 내용을 정리하고 경제 상식을 전달하는 경제마술사 등으로 구성돼 어린이들에게 재미와 흥미, 교육적인 요소를 모두 포함한 일석삼조 효과를 제공한다.

지난 2일 공개된 프롤로그를 포함해 총 10편의 동화로 구성된 ‘경제동화머니’는 매주 수요일마다 저축, 소비, 기부 등 총 3개의 주제로 공개된다.

첫번째 주제인 저축편에서는 ▲ 개미와 베짱이 ▲ 백설공주와 일곱난쟁이 ▲콩쥐와 팥쥐 동화를 통해 저축이란 무엇인지로 시작하여, 올바른 저축과 그 방법에 대한 이야기를 전해준다.

두번째 주제인 소비편에서는 소비의 의미에 대한 이야기를 시작으로 합리적 소비란 무엇인지, 비합리적 소비에는 어떤 것들이 있는지에 대한 이야기가 진행된다.

마지막으로 선보일 기부편은 기부의 의미에서부터 기부에는 어떤 것들이 있는 지에 대한 의미를 담은 동화로 구성이 된다.

하나은행 사회공헌부 관계자는 "어린이들에게 아주 유익하고 재미있는 교육콘텐츠로 자리 매김할 이번 ‘경제동화머니’를 통해 어린이들이 경제와 친구가 되고 건강하고 바르게 성장하여 밝은 미래 금융환경을 이끌어가길 바란다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr