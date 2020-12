홈앤쇼핑, 고객 감사 이벤트로 7종 할인 쿠폰 지급

28일부터 지급…7종 쿠폰 모두 적용 시 약 20만원 즉시 할인

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 올 한 해를 정리하며 모바일 앱에서 고객 감사 이벤트 '아듀! 2020 끝판왕 7종 쿠폰'을 진행한다고 24일 밝혔다.

본인인증 및 마케팅 수신동의를 완료한 전 고객에게 지급되는 쿠폰 7종은 31일까지 사용 가능하다. 7종 쿠폰을 모두 적용 받고 상품을 구매하면 총 20만2000원을 즉시 할인 받을 수 있다. 쿠폰은 28일 오전 10시부터 31일까지 1회 다운로드 가능하다. 자세한 내용은 홈앤쇼핑 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

이 밖에도 홈앤쇼핑은 고객 감사 연말 이벤트로 '윈터러브'를 진행하고 있다. 크리스마스인 25일 눈이 온다면 1일부터 31일까지 구매 이력이 있는 고객 중 3명을 추첨해 각 1000만원씩 지급한다. 눈이 오지 않으면 총 3000명을 추첨해 적립금 1만원을 지급한다.

