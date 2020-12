정 총리 "얀센 600만명·화이자 1000만명분 계약…내년 2Q 접종 시작"(상보)

"화이자 백신 도입시기 앞당기기 위해 국가차원 역량 총동원"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 24일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련 "얀센의 경우, 당초 예정된 물량보다 200만명분이 더 많은 총 600만명분을 확보했다"며 "내년 2분기부터 접종을 시작한다"고 말했다. 또 "화이자 백신은 1000만명분을 확보하고 일단 내년 3분기부터 국내에 들어온다"며 "도입시기를 2분기 이내로 더 앞당기기 위해 국가차원의 역량을 총동원하고 있다"고 덧붙였다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "정부는 어제 글로벌 제약사인 얀센, 그리고 화이자와 코로나19 백신 구매계약을 체결했다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "영국, 미국 등 여러 나라에서 코로나19 백신 접종이 시작됐다. 대부분은 백신이 절박한 나라들"이라며 "정부는 먼저 접종된 백신이 실제로 안전한지, 효과는 충분한지 면밀히 들여다보면서 우리 국민들께서 가능한한 빨리, 그리고 안심하고 접종받을 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.

이어 "백신구매의 법적인 권한은 질병관리청에 있습니다만, 백신만큼은 한 부처의 일이 아니라 정부 전체가 책임진다는 각오로 임하겠다"고 언급했다.

정 총리는 "내일부터 성탄절 연휴가 시작된다"며 "거리는 붐비고 모임과 만남으로 흥겨워야 할 시기이나 안타깝게도 올해 만큼은 건강과 안전을 위해 이동을 줄이고 만남도 후일을 기약해 주셔야 하겠다"고 당부했다.

아울러 "오늘 시작된 '11일간의 멈춤'에 국민 모두가 한마음 한뜻으로 동참해 주실 것을 간곡히 호소드린다"며 "국민들께서는 멈춰주시되, 정부와 지방자치단체는 쉬지 않겠다"고 말했다.

정 총리는 "급박했던 수도권의 중환자 병상 상황이 조금씩 나아지고 있다"며 "병상 배정을 기다리는 확진자도 계속 줄고 있어 다행입니다만, 위중증 환자가 300명에 육박하고 있어 긴장을 늦출 수 없는 상황"이라고 우려했다.

그러면서 "한 분의 확진자라도 집에서 대기하시다가 문제가 생기면 중수본과 해당 지자체가 응분의 책임을 진다는 각오로 맡은 바 임무에 최선을 다해 주시기 바란다"고 주문했다.

정 총리는 끝으로 "이번주 조류인플루엔자는 4건 발생해서 증가세가 다소 완화됐습니다만, 긴장의 끈을 놓아서는 안될 것"이라며 "농림축산식품부 및 각 지자체는 이번 연휴기간동안 전담관제를 적극 활용해 현장의 방역수칙이 잘 작동하는지 철저히 점검해 주시기 바란다"고 지시했다.

