올해 해외여행 대신 보복 직구…"내년 더 커질 것"

G마켓·옥션, 해외직구 전년比 48%↑

건강·의료용품, 건강식품 인기

[아시아경제 차민영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 출국이 어려웠던 올해 G마켓과 옥션을 통한 해외직구 판매량이 급증했다.

국내 대표 온라인마켓플레이스 이베이코리아는 지난 1월 1일부터 12월 22일까지 G마켓과 옥션의 해외직구 주요 품목 판매 데이터를 살펴본 결과, 판매량이 전년 동기 대비 48% 신장했다고 24일 밝혔다.

건강에 대한 관심이 커지면서 관련 품목의 신장세가 두드러졌다. 실버용품, 안마용품 등을 포함한 ‘건강 및 의료용품’ 판매가 5배 이상(410%) 증가했고, ‘건강식품’ 역시 12% 오름세를 보였다. 건강 관리 및 체력 증진에 도움을 줄 수 있으면서도 1인 또는 소규모로 할 수 있는 각종 레저가 많은 사랑을 받았다. 이에 ‘자전거’가 74% ‘캠핑 및 낚시’ 품목이 지난해 보다 70% 더 판매됐고 ‘골프’가 53%, ‘등산 및 아웃도어 용품’이 24% 증가세를 기록했다.

가전·디지털기기, 패션 품목과 같이 기존의 해외직구 인기 품목에 대한 수요도 커졌다. 집밥 수요가 늘면서 ‘주방가전’과 ‘주방용품’의 판매가 각각 72%, 41% 오름세를 보였으며, 디지털기기인 ‘스마트폰 및 태블릿’ 해외직구가 71% 증가했다. 패션 부문에는 ‘브랜드 여성의류’가 3배 가까운 172%의 판매 신장률을 기록했고 ‘브랜드 시계 및 주얼리’ 판매도 34% 늘었다. 이 밖에도 집에 있는 시간이 많아지면서 ‘가구 및 인테리어’가 76%, 등하교 대신 온라인 수업의 확대로 ‘장난감 및 완구’가 11% 늘었다.

해외직구 증가 요인으로는 온라인 쇼핑몰을 통한 해외직구 상품에 대한 신뢰와 손쉬워진 해외직구 방법이 꼽혔다. 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션에는 해외직구 전문관 외에 ‘몰테일’, ‘오플닷컴’, ‘스트로베리넷’ 등 다양한 해외직구 전문몰들이 입점해 있고 유럽 주요국 현지 백화점과 아울렛 상품을 소싱해 선보이며 소비자 신뢰를 확보했다. 주문 즉시 현지에서 3일 이내 출발하는 ‘빠른직구’를 비롯해 환율 변화로 인한 가격 변동, 배송 대행비 없이 관부가세를 모두 포함한 금액을 노출하는 ‘쉬운 직구’ 서비스 등으로 쇼핑 편의성도 높였다.

정소미 이베이코리아 해외직구팀 팀장은 “코로나로 달라진 소비 트렌드가 해외직구에도 영향을 미치면서 기존 품목 외에도 다양한 상품을 해외직구로 구매하는 고객이 늘었다”며 “내년에도 해외직구가 성장세를 기록할 것으로 전망되며 이베이코리아는 관련해 소비자 혜택 및 서비스 향상에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr