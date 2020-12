갤럭시S21 울트라, S펜으로 미리보기·에어액션 지원

美 인증 과정에서 S펜 기능 일부 공개

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시S21 울트라에서 S펜으로 미리보기나 동작 감지 등 갤럭시노트 시리즈에 탑재된 기능들이 구현된다.

23일(현지시간) 삼성전자의 갤럭시S21 미국 연방통신위원회(FCC) 인증 과정에서 공개된 S펜 기능들이 공개됐다.

갤럭시S21에서 호버(hover) 모드와 클릭 모드로 동작을 감지할 수 있는 기능을 쓸 수 있다고 명시돼있다. 허공에서 S펜의 버튼을 누르고 움직일 때 특정 기능을 수행하는 '에어액션' 기능 들이 지원될 것으로 보인다. 마우스처럼 S펜을 화면에 갖다대면 사진이나 텍스트 등을 미리 볼 수 있는 기능도 제공한다.

갤럭시노트 시리즈에서 사용 가능했던 기능 중 상당수가 갤럭시S21에서도 이용 가능할 것으로 전망된다. 이와 함께 삼성전자는 갤럭시S21 울트라에 UWB(초광대역통신) 기능과 NFC, 갤럭시버즈 프로 배터리 공유 기능 등을 탑재할 예정이다. 스냅드래곤 888 또는 엑시노스 2100 칩셋을 탑재하고 12GB 램과 128ㆍ256GB 메모리를 지원하며 배터리 용량은 5000mAh다.

S펜은 갤럭시S21 울트라 모델에서만 사용 가능하며 별도 판매된다. 갤럭시S21 울트라에는 S펜 보관 슬롯이 없다. 대신 삼성전자는 S펜 보관이 가능한 별도 케이스도 함께 출시할 예정이다. IT전문매체 샘모바일은 "S펜이 보관 슬롯이 없고 유출된 가격 등을 감안할 때 S펜은 별도로 판매될 것이고 일부 국가에서는 사전예약 사은품으로 제공될 수 있다"고 설명했다.

갤럭시S21은 S펜이 지원되는 첫 갤럭시S 시리즈다. 지난 16일 노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "소비자들이 가장 즐겨 사용하는 갤럭시 노트의 경험을 더 많은 제품군으로 확대하여 적용해 나갈 계획"이라며 S펜 탑재 사실을 공식화했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr