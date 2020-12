코로나19 백신 싹쓸이 나선 美…국방물자생산법까지 동원

[아시아경제 나주석 기자] 미국 정부가 전시법까지 동원해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 싹쓸이에 나섰다. 미국은 내년 7월까지 화이자로부터 2억회(1억명 접종분)의 백신을 추가 구매하기로 했으며, 추가로 4억회 분량의 백신을 확보할 권리까지 챙겼다.

23일(현지시간) 미 국방부에 따르면 미 정부는 화이자와 내년 6월말까지 7000만회, 7월말까지는 3000만회 분량의 코로나19 백신을 받는 등 모두 1억회 분의 백신 추가 공급 계약을 체결했다.

또한 미국은 이번 계약과 별도로 4억회 분량의 백신을 공급받을 수 있는 옵션 계약을 맺었다.

미 국방부는 "지속적인 협력의 일환으로 미 정부와 화이자는 백신 생산량을 안전하게 확대하고 생산량을 늘릴 수 있도록 파트너십을 강화했다"고 설명했다.

미 정부는 이번 백신 물량을 확보하기 위해 한국전쟁 당시 제정했던 국방물자생산법(DPA)까지 동원했다. 미국 정부가 백신 생산에 필요한 특수한 9가지 제품을 더 확보할 수 있도록 해주는 방식으로 계약을 성사시킨 것이다.

DPA는 전시에 미 정부가 민간을 상대로 전략물자 생산을 요구할 수 있는 권한이다. 화이자에서 필요로하는 물자 생산을 위해 미 정부가 전시법을 동원해 확보해주기로 한 것이다.

이미 미국 정부는 화이자로부터 내년 3월까지 1억회분의 백신을 공급받기로 했다. 모더나로부터도 내년 3월말까지 1억회, 6월말까지 또 1억회 분량의 백신을 공급받기로 했다. 2회 접종인 점을 고려하면 늦어도 내년 7월에는 2억명에 접종할 수 있는 백신 물량을 확보한 셈이다.

외신에 따르면 이번 백신 구매와 관련해 미 정부는 화이자측에 19억5000만달러(2조1600억원)를 지급하기로 했다. 앞서 체결한 계약 등을 고려하면 총 지급액은 40억달러에 이른다.

알렉스 아지르 보건복지부 장관은 "화이자로부터 내년 2분기까지 추가 물량을 확보해, 백신 접종을 희망하는 모든 미국인이 2분기까지 접종할 충분한 물량이 있다는 자신감을 심어줄 것"이라고 말했다.

