GS리테일, '투명 페트병 분리 배출' 알리기 캠페인

[아시아경제 차민영 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 이 전사 역량을 한데 모아 친환경 경영에 나선다.

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 은 환경부, 사단법인 한국포장재재활용사업공제조합과 협약을 맺고 '투명 페트병 분리 배출' 알리기 캠페인을 25일부터 전개한다.

투명 페트병 분리 배출은 생수, 음료 등을 음용한 후 나오는 투명 폐 페트병 배출 시 라벨지(비닐)를 제거하고 유색 플라스틱과 분리하는 활동으로 자원 재활용을 위해 필수적인 요소다. 이날(25일)부터 전국 공공 주택에서 투명 페트병 분리배출 의무화가 시행되는 등 투명 페트병 분리 배출의 중요성이 더 커졌다.

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 은 투명 페트명 분리 배출 시행 정보와 올바른 배출 방법 등이 담긴 안내문을 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS더프레시 등 전국 1만5000여 오프라인 플랫폼에 부착한다. 직영점을 중심으로 점포에서 발생하는 투명 폐 페트병을 자발적으로 분리 배출하고 GS프레시몰, 전용 앱(어플리케이션) '더팝’, 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 등 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 의 온라인 플랫폼을 통해 캠페인을 중점 전개한다.

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 은 이번 캠페인이 투명 페트병 분리 배출에 대한 올바른 인식 정착에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 자원 재활용 가능성도 높아질 전망이다. 환경부에 따르면 연간 약 2만2000톤 규모의 투명 폐 페트병이 재생 페트 생산 용도로 수입되고 있다.

김시연 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 사회공헌 담당자는 " GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 의 하루 평균 방문 고객 수인 550만명을 감안해 환산 시 약 10일이면 전체 국민 수 규모의 캠페인 전개 효과가 기대된다"며 "이번 투명 페트병 분리 배출 캠페인과 같은 친환경 활동 등 ESG를 기반으로 한 사회적 책임 경영을 지속 이어 갈 방침"이라고 말했다.

한편, GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 30,286 전일가 34,100 2020.12.24 09:21 장중(20분지연) 관련기사 1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참GS25, 네이버와 '편의점 택배 선결제' 제휴 close 은 2019년 기업의 사회적 책임을 다하고 지속 가능한 성장을 위해 ‘Green Save(그린세이브)’를 선포하며 전사 차원의 친환경 경영을 강화하고 있다. 지난해 연간 1억잔 판매되는 전용 원두커피 카페25의 종이컵과 부자재를 친환경 소재로 모두 변경했다. GS프레시몰은 100% 재활용이 가능한 종이박스와 물 성분으로 특수 제작된 아이스팩 등의 친환경 포장재를 도입했고, GS프레시는 전용 앱을 통한 전자 영수증 발급 문화를 알리는 중이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr