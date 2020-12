신한생명, 업계 최초 일반인 대상 건강관리서비스업 부수업무 신고

신한생명, 이달 말 헬스케어서비스 '하우핏' 출시



[아시아경제 오현길 기자]신한생명은 국내 보험사 최초로 일반인 대상 건강관리서비스업을 부수업무로 신고했다고 24일 밝혔다. 지난 17일 금융당국이 발표한 보험업권 헬스케어 산업 활성화 추진에 따른 행보다.

신한생명은 이번 부수업무 신고를 통해 비계약자를 포함한 이용자의 건강증진활동에 기여하고 활동정보 데이터를 확보하여 고객에게 유익한 서비스를 제공하는 것에 목적을 두고 있다.

신한생명은 우선적으로 이달 말 디지털 헬스케어 플랫폼 ‘하우핏’을 출시해 비계약자를 포함한 일반인에게 인공지능(AI) 홈트레이닝 서비스 등 기존 보험사의 건강관리서비스와 차별화된 서비스를 제공할 예정이다.

신한생명이 업계최초로 선보인 수익공유형 헬스케어 플랫폼 하우핏은 AI 기술을 보유한 스타트업과 기획단계부터 설계, 개발, 활성화까지 공동사업으로 진행됐다. 하우핏의 차별성은 유튜브, 인스타그램 속의 유명 인플루언서가 진행하는 실시간 강의를 통해 웨어러블 장비없이 모바일 만으로 AI가 동작을 인식해 사용자에게 운동코칭을 제공한다는 점이다.

신한생명 관계자는 “업계 최초 일반인 대상 건강관리서비스 제공을 통해대국민 차원의 건강 증진은 물론 헬스케어 관련 스타트업과의 협업 모델 확대를 통해 헬스케어 시장의 리딩 컴퍼니를 지향하고자 한다”고 말했다.

