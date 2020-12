신임 전해철 행정안전부 장관 첫 업무는 '국민 안전점검'

취임식은 24일 오후 비대면 영상회의로

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부는 전해철 신임 장관이 24일 취임 후 첫 일정으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 중앙재난대책본부 회의에 참석한다고 밝혔다.

전 장관은 이후 서울국립현충원을 참배하고 정부세종 2청사에 있는 행안부 중앙재난안전상황실을 방문해 코로나19 대응 상황과 동절기 재해대책 등을 보고받는다. 공식 취임식을 갖기 전에 재난상황실을 찾는 것은 현재 코로나19 상황의 위중함을 직시하고 재난 상황에 대해 적극 대처하겠다는 의지를 담은 것이라고 행안부는 설명했다.

이 자리에서 전 장관은 "시·도 방역 체계에 빈틈이 없도록 현장 상황을 실시간으로 점검하고 빠르고 신속하게 지원해 달라"고 당부할 예정이다.

전 장관은 이어 유튜브와 PC 영상회의를 이용해 비대면으로 온라인 취임식을 하고 직원들과 소통하는 시간을 가질 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr