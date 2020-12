헬로모바일, 구글 기프트코드 5000원씩 주는 유심 요금제 출시

'구글 플레이 기프트코드 유심' 1월 출시

3종 데이터 무제한 요금제, 매달 5000원 적립

[아시아경제 한진주 기자] LG헬로비전의 알뜰폰 헬로모바일이 매월 구글 플레이에서 사용 가능한 5000원이 적립되는 '구글 플레이 기프트코드 유심'을 출시한다.

구글 플레이 기프트코드 유심은 데이터 무제한 요금제와 구글 플레이 기프트코드를 결합해 합리적인 가격에 모바일 유료 콘텐츠 혜택을 동시에 누릴 수 있는 상품으로 내년 1월 출시된다.

이용 패턴에 따라 3종의 데이터 무제한 요금제(11GB·15GB·일5GB)를 선택하면 된다. 데이터와 음성이 모두 무제한인 구글 플레이 기프트코드 안심 유심 11GB 요금제는 월 3만7400원, 일 5GB 요금제는 월 4만4250원이다. 데이터 15GB와 100분 음성을 제공하는 요금제는 월 2만9700원이다. 통신비는 이통사 대비 최대 47% 저렴하다.

3종 요금제 모두 매월 5000원의 기프트 코드를 제공한다. 구글의 유료앱과 게임·영화·도서 콘텐츠 구매나 게임 아이템 등 인앱 결제도 가능하다. 가입 후에는 매월 LMS로 구글플레이 기프트 코드가 발송된다. 가입 절차도 단순하다. 헬로모바일 다이렉트몰에서 가입 후 유심을 배송 받아 온라인 셀프 개통까지 마칠 수 있다.

한정호 LG헬로비전 모바일사업단장은 "유심 신규고객 절반에 육박한 2030 알뜰폰 핵심층의 만족도를 높이고자, 이들의 데이터 소비패턴을 고려한 이색 결합상품을 마련했다"며 "앞으로도 이종산업간 전략적 제휴를 통해, 콘텐츠와 유통을 넘나드는 다양한 시너지로 고객의 모바일 라이프에 색다른 가치를 선사하겠다"고 말했다.

