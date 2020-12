[클릭 e종목]"F&F, 부진한 국내와 상반된 기대 이상의 중국 실적"

[아시아경제 오주연 기자] NH투자증권은 F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,900 2020.12.24 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일[바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔'[e 공시 눈에 띄네]코스피-6일 close 에 대해 올 4분기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 국내 실적은 부진할 전망이지만 중국은 대리상 출점과 광군제 매출 호조에 힘입어 기대 이상의 실적이 예상된다면서 내년에도 중국 고성장과 신발 등 국내외 라인업 다변화가 눈에 띌 것이라고 전망했다.

24일 NH투자증권에 따르면 내년 F&F의 중국 매출은 약 1819억원으로 올해 605억원 대비 201% 증가할 전망이다. 대리상 점포수가 올해 50개점에서 내년 200개점으로 4배 가까이 늘어나며, Tmall 트래픽도 우상향 추세라 온라인 일매출도 꾸준히 상승할 것이라는 설명이다.

신발 등 라인업 확장도 지속될 것으로 예상된다. 올해 코로나로 어려운 상황에서도 신발 판매 족수가 전년 동기 대비 25% 증가하고 있다. 내년에는 디스커버리 등에서 신제품 출시가 더욱 많아질 것으로 기대된다.

올 4분기 연결기준 매출액은 3264억원, 영업이익은 490억원으로 각각 전년 동기 대비 1%, 30% 감소할 것으로 내다봤다.

이지영 연구원은 "MLB 한국의 경우, 코로나 재확산으로 비우호적인 영업환경이 지속되고 있어 매출이 전년 동기 대비 23% 감소한 1007억원으로 추정되고 MLB 중국은 12월 현재 누적대리상 점포 수가 50개점을 넘어섰으며, 올해 광군제 관련 매출도 100억원전후로 전년 대비 2배 가까이 증가해 매출이 전년 동기 대비 321% 증가한 295억원으로 예상된다"고 분석했다.

이에 따라 F&F에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 12만원을 각각 유지했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr