폴더블 폰 10대 중 7대는 '갤럭시'

삼성전자, 폴더블 폰 시장점유율 73%

내년 폴더블 폰 시장 2배로 성장

[아시아경제 한진주 기자] 폴더블 폰 10대 중 7대가 삼성전자의 제품인 것으로 나타났다.

24일 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자의 올해 폴더블 폰 204만대를 출하해 시장점유율 73%를 기록했다. 올해 글로벌 폴더블 폰 출하량은 280만대로 추산된다. 폴더블폰의 지역별 판매 비중을 보면 한국이 전체의 26%로 두 번째로 많았다. 이밖에 유럽에서 29%, 중국에서 25%가 판매됐다.

삼성전자는 폴더블 폰 시장을 이끌어가고 있다. 삼성전자는 올해 갤럭시Z플립과 갤럭시Z플립 5G, 갤럭시Z폴드2 등 3종의 폴더블 스마트폰을 출시했다. 내년에는 S펜을 탑재한 갤럭시Z폴드3 등을 비롯해 3개 이상의 폴더블 신제품을 출시할 예정이다.

내년 폴더블 스마트폰 시장은 560만대로 올해보다 2배로 성장할 전망이다. 2022년에는 1700만대까지 성장할 것으로 전망된다. 폴더블 폰 시장이 커지고 있지만 화웨이를 제외하면 이렇다 할 경쟁자가 없어 삼성의 1위 자리는 견고하게 유지될 것으로 보인다. 화웨이도 폴더블 폰 시장에 뛰어들었지만 미국 정부의 제재로 인해 내수시장을 중심으로 판매하고 있어 글로벌 시장에서는 부진한 실정이다. 2022년 하반기에 애플이 첫 폴더블 폰을 출시하면서 시장이 크게 성장할 것으로 예상된다.

임수정 카운터포인트리서치 연구원은 "삼성은 핵심 부품인 폴더블 디스플레이 패널 수급 측면에서 타사 대비 매우 유리한 위치에 있어서 당분간 시장에서의 절대적인 지위는 계속될 것"이라며 "화웨이가 사업에 어려움을 겪고 있는 상황으로 인해 내년도 폴더블폰 시장 점유율은 상승할 가능성이 높다"고 분석했다.

임 연구원은 "삼성이 폴드와 플립 형태의 폼팩터를 계속 테스트하면서 시장 반응을 살피는 가운데, LG를 비롯한 주요 스마트폰 제조사들이 차기 전략 제품으로 롤러블폰을 언급하는 등 미래 스마트폰 시장을 이끌 최적의 폼팩터를 찾기 위한 OEM들의 경쟁이 점차 가열되고 있는 상황"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr