민주노총 신임 위원장에 양경수 경기지역본부장…첫 비정규직 출신 위원장

[아시아경제 정동훈 기자] 양경수(44) 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 경기지역본부장이 차기 민주노총 위원장으로 선출됐다.

24일 민주노총에 따르면 차기 위원장, 수석 부위원장, 사무총장 등 제 10기 임원 선거 결선 투표 결과를 공개하고 기호 3번 양경수 후보가 당선됐다고 밝혔다.

민주노총이 공개한 개표 결과에 따르면 양 후보 조는 총투표수 53만1158표 가운데 28만7413표(55.7%)를 얻었다. 결선에 올랐던 기호 1번 김상구 후보 조는 22만8786표(44.3%)에 그쳤다. 수석 부위원장과 사무총장에는 윤택근 후보와 전종덕 후보가 선출됐다.

선거 기간 토론회 등에서 사회적 대화와 교섭을 공약으로 내걸었던 김상구 후보에 비해 양경수 후보는 투쟁을 우선시 하는 기조를 보였다. 양경수 후보는 금속노조 기아차지부 화성지회 사내 하청 분회장을 지낸 인물로, 민주노총 역대 위원장 가운데 첫 비정규직 출신이다.

