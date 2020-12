"숨은 확진자 찾는다" … 택배사·콜센터에 '찾아가는 선별진료소' 운영

서울시, 택배노동자 8000명 밀집한 송파 서울복합물류센터 등 5곳서 시작

하루 최대 1000여건 선제검사 가능 … 종교시설·어린이집 종사자 등도 대상

[아시아경제 조인경 기자] 택배노동자나 콜센터 근무자 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 위험이 높은 업종에 대한 선제검사가 사각지대 없이 촘촘히 이뤄질 수 있도록 서울시가 '찾아가는 이동식 선별진료소'를 본격 운영한다고 24일 밝혔다.

시는 코로나19 확산세를 꺾기 위한 특단의 조치로 지난 16일부터 물류업, 콜센터, 요양시설·요양병원, 종교시설 등 한 명이라도 감염되면 파급력이 큰 집단과 대중교통·긴급돌봄 등 필수업종 종사자를 대상으로 선제검사를 추진하고 있다.

특히 선제검사가 반드시 필요하지만 교대근무나 거동 제한 등의 이유로 인해 검사를 받는데 어려움이 있는 일부 시설·단체를 위해 하루 최대 1000명 검사가 가능한 '찾아가는 선별진료소'를 운영하기로 했다.

1호 찾아가는 선별진료소는 택배노동자 등 약 8000명에 달하는 물류업 종사자들이 밀집해 일하는 송파구 장지동 소재 서울복합물류센터에서 23일부터 운영에 들어갔다. 시민들의 비대면 온라인 활동이 증가하고 크리스마스와 연말을 맞아 유통물량 수요가 급증하고 있는 상황에서 자칫 물류센터 종사자 가운데 확진자가 발생할 경우 심각한 유통 대란을 야기할 수 있는 상황인 만큼 선제검사를 적극 지원해 확진자를 조기에 발견하고 유통대란을 막는다는 계획이다.

시는 같은 날 은평구 구산동 은평재활원, 동대문구 신설동 120다산콜센터 앞에도 찾아가는 선별진료소를 설치해 입소자와 근무자 500여명을 대상으로 검사를 마쳤다.

24일엔 종로구 동숭동 마로니에공원과 강서구 개화동 서울메트로9호선 차고지에서도 찾아가는 선별진료소를 연다. 마로니에공원에서는 서울시 장애인자립생활센터협의회의 협조 아래 거동이 불편한 장애인들에 대한 검사를, 서울메트로9호선 차고지에서는 대중교통 종사자들의 자발적인 선제검사 참여를 지원한다.

시는 이후에도 지속적으로 검사를 받는데 어려움이 있는 요양시설이나 종교시설·시내버스·어린이집 종사자 등을 대상으로 찾아가는 선별진료소를 운영할 계획이다.

서정협 서울시장 권한대행은 24일 장지동 서울복합물류센터 선별진료소 현장을 방문해 운영 현황을 점검하고 인근 쿠팡, 마켓컬리, 롯데택배 택시 버스 등 교통·물류 사업체 대표들과 간담회를 갖는다. 택배 등 물류업 종사자들이 선제검사에 적극 참여할 수 있도록 회사 측에 협조를 요청하고 코로나19 방역강화 방안을 논의할 예정이다.

서 권한대행은 "물류업·콜센터·요양시설 등 이동이 어렵거나 대규모 인원이 동시에 이동해야 하는 특징을 가진 업종은 코로나19 감염에 취약하면서도 선제검사를 받기에 어려움이 많았다"며 "직접 찾아가는 선별진료소를 운영해 검사를 적극 늘려 숨은 확진자들을 찾아내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

