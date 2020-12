변창흠 "현행 부동산 통계 근본적인 개편 필요"

[아시아경제 이춘희 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 현재 유일한 부동산 관련 국가승인통계로 인정받는 한국부동산원의 주택가격동향조사에 대한 근본적인 개편을 시사했다.

변 후보자는 변 후보자는 23일 국회에서 열린 국토부 장관 후보자 인사청문회에서 "부동산 통계 오류가 현재 부동산 문제를 야기한 원인 중 하나로 보고 있다"며 "현실을 정확히 반영하는 통계 확보를 위해 어떤 노력과 대책을 할 것이냐"는 박영순 더불어민주당 의원의 질의에 "시스템의 근본적인 개편이 필요하다고 생각한다"며 이 같이 답했다.

변 후보자는 "문제를 진단하려면 현실을 정확히 알아야 한다"며 "현실을 압축적으로 아는 것이 통계"라고 말했다. 하지만 "현재의 주택 통계는 현실을 반영하기에는 너무 늦고, 대책도 통계가 몇 달 누적돼야 나오기 때문에 속도가 늦다"고 문제를 진단했다.

이에 대해 변 후보자는 "시세, 가치를 즉각 채택할 수 있도록 (부동산 통계) 시스템의 근본적인 개편이 필요하다"고 개선 의지를 드러냈다. 그는 현재 한국부동산원의 주택가격동향조사가 "유일한 국가승인통계이기는 하지만 모집단위가 너무 작고 속도가 너무 늦다"며 "많은 투자나 연구를 통해 개선할 예정"이라고 답했다.

