윤석헌, “사모펀드 투자자격, 전문투자자로 제한할 필요도”

[아시아경제 구은모 기자] 윤석헌 금융감독원장은 사모펀드 시장의 투자 자격을 전문투자자로 제한하는 것을 고려해 볼 필요도 있다고 지적했다.

윤석헌 금융감독원장은 23일 온라인으로 진행된 출입기자단 송년간담회에서 “그동안 지속적인 규제완화로 시장의 규모는 커졌지만 비약적인 성장세 뒷면에 내실을 갖춘 성장이었는지에 대해선 조금 우려스럽다”며 금융위원회와 마련한 제도개선책이 앞으로 시장에 어떤 식으로 영향을 미칠지 지켜볼 필요가 있다고 말했다.

윤 원장은 사모펀드 제도개선책에 대해 “투자자의 자격요건에서 해외 일부 국가처럼 전문투자자로 자격을 제한할 필요가 있다”는 지적이 있다며 “전문가들이 투자한 영역인데 일반투자자들이 들어와서 어울리는 것은 적절하지 않다”고 말했다.

아울러 “은행에서 일반 투자자들에게 사모펀드를 판매하는 것이 적절한지에 대해 문제를 제기하는 사람도 있을 것”이라며 제도개선책이 제대로 작동하지 못할 경우 추가적인 보완책에 대해서도 논의해 볼 필요가 있다고 말했다.

투자자와 판매사뿐 아니라 운용사에 대해서도 개선이 필요하다고 짚었다. 윤 원장은 “사모펀드 전문운용사들이 전문성과 자격요건을 갖췄는지에 대해서도 문제제기하는 사람도 있을 것”이라며 “내부통제 조건과 전문성 자격요건, 내부통제 요건 등에 대해서도 고민해 나가고 있다”고 덧붙였다.

