[아시아경제 김효진 기자]BNK경남은행은 크리스마스를 맞아 오는 31일까지 ‘제로페이 페이백 이벤트’를 진행한다고 23일 밝혔다. 경남은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)을 이용해 전국 제로페이 가맹점에서 5000원 이상 제로페이 결제하면 이용 금액의 5%를 페이백해준다.

페이백은 1인당 최대 5만원까지로 모바일 전통시장온누리상품권과 지역상품권 제로페이 결제는 대상에서 제외된다.

제로페이 결제는 소상공인의 가맹점 수수료 부담을 완화하고 소비자에게는 높은 소득공제 혜택이 있다. 가맹점 수수료율은 전년도 매출액을 기준으로 8억원 이하는 0% 8억원 초과 12억원 이하는 0.3% 12억원 초과는 0.5%가 발생한다. 소비자에게는 40% 소득공제 혜택이 주어진다.

