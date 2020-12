전남도교육청-한전KPS, 패러데이 스쿨 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청과 한전KPS(주)는 지난 21일부터 23일까지 3일 간 전력설비 유지보수 인재 양성을 위한 ‘한전KPS - 패러데이 스쿨’을 운영했다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 전남도교육청과 한전KPS 의 지역인재 양성 및 후원을 위한 업무협력 협약에 따른 것으로 코로나19 상황에 맞춰 원격화상교육을 통해 진행했다.

교육은 기술명장과의 만남, 전력설비별 기능 이해, 정비기술 기본 등의 과정으로 이뤄졌다. 강사는 관련 교육기자재가 갖춰진 한전KPS 인재개발원 교육실에서 강의를 진행하고 학생은 소속 학교의 화상교육이 가능한 교실에서 교육에 참여했다.

교육에 참여한 한 학생은 “코로나19로 인해 원격화상교육으로 진행돼 직접 전력설비 교육기자재를 다루지 못했지만, 현장에서 사용되는 실제 발전설비와 밸브, 펌프, 터빈 등의 원리와 정비 기술을 배울 수 있어 많은 도움이 됐다”고 말했다.

이현희 미래인재과장은 “앞으로도 이러한 교육 프로그램을 통해 특성화고 기능인력 양성에 최선을 다하겠다”며 “한전KPS와 지속적으로 협력해 진로체험 프로그램, 스마트기기 지원 사업 등을 진행해 나갈 계획이다”고 말했다.

한편 전남도교육청은 한전KPS(주)의 전력설비 교육기자재를 활용한 전남 특성화고 교사 대상 연수를 내년 1월 25일부터 29일까지 진행할 예정이다.

