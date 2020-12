한화에너지, 美 ESS 사업 성과…전력공급 안정화 솔루션기업으로 성장

[아시아경제 황윤주 기자] 전세계적으로 신재생 발전이 늘어나면서 에너지저장시스템(ESS) 기반의 전력망 안정화 솔루션이 주목 받고 있는 가운데, 전력망 안정화 솔루션 사업을 선제적으로 추진해 온 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,800 전일대비 600 등락률 +2.29% 거래량 558,818 전일가 26,200 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한화 3세 김동선, 한화에너지 입사…상무보로 승진한화그룹, '탄소 줄이는 기술' 디지털 캠페인 실시한화그룹, 이웃사랑성금 30억원 기탁 close 에너지가 최근 미국을 중심으로 ESS 기반의 에너지 솔루션 사업에서 성과를 내며 본격적으로 사업을 펼치고 있다.

에너지는 23일 미국 뉴욕주에서 추진 중인 ESS 400MWh 규모의 아스토리아 프로젝트(Astoria Project)를 수주했다고 밝혔다. 미국 대형 전력회사인 콘에디슨뉴욕(ConEdison NY)과의 계약을 통해 배터리 설계와 건설뿐만 아니라 7년간의 운영도 맡게 됐다. 지난 11월에도 네바다주에서 240MWh 규모의 ESS 프로젝트(실버픽 프로젝트)를 수주했다.

기존 태양광발전소와 연계된 ESS사업을 수주했던 것과 달리 이번에 수주한 사업은 전력망 안정화를 위한 ESS단독사업으로 그 의미가 있다.

에너지는 이번 전력망 안정화를 위한 ESS 단독사업을 수주하기에 앞서 이미 ESS 기반의 주파수조정사업과 태양광 발전소와 ESS를 함께 구축하는 사업을 추진하며 전력망 안정화를 위한 에너지 솔루션 사업 기반을 마련해 왔다.

지난 10월 미국 하와이 전력청(HECO)이 주관하는 태양광 79MW 및 ESS 240MWh 연계사업(쿠페하우 솔라 프로젝트) 최종 계약자로 선정됐다. 하와이에서는 지난 2018년 12월에도 태양광 83MW, ESS 208MWh 규모 프로젝트(호오하나 솔라 프로젝트)를 수주한 바 있다. 지난 7월에는 한국중부발전과 함께 미국 네바다주에서 태양광 164MW, ESS 230MWh 규모로 추진하는 발전사업(볼더 솔라 프로젝트)의 전력 판매 계약을 네바다에너지(NV Energy)와 체결하는 성과도 올렸다.

특히, 한화 에너지가 지난해 하반기 수주하여 내년 하반기 가동을 목표로 건설 중인 아일랜드의 120MWh ESS 설비의 경우, 발전소가 일정한 교류를 유지하면서 전력을 공급하도록 주파수조정(FR) 을 해주는 ESS사업이다. 한화 에너지는 이 사업을 통해 주파수조정 사업에 있어서도 선제적 기술 확보를 통해 시장을 선점해 나가며, 글로벌 전력망 안정화 솔루션 사업자로서 존재감을 키워 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

향후 세계 전력 시장 발전원 구성이 신재생 에너지로 급격하게 재편되면서 전력 공급의 안정화를 위한 ESS 사업의 빠른 성장이 기대되고 있다. 이러한 상황에서 한화 에너지는 태양광 발전사업뿐만 아니라 기술 기반의 전력 공급 안정화를 위한 에너지 솔루션 사업 확대를 통해 독보적인 경쟁력을 갖추며 에너지 관련 사업 영역을 확장해 나간다는 전략이다.

