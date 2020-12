1차 재난지원금 마트서 장보는데 썼다…자영업자 혜택 못봐

KDI, '1차 긴급재난지원금 지급효과 분석' 발표

여행ㆍ사우나 등 대면서비스업 직접지원 필요

[아시아경제 이광호 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 정부가 지급한 긴급재난지원금이 식료품, 의류 등 필수 소비품목에 주로 쓰인 것으로 나타났다. 자영업자가 몰린 식당 등의 매출 상승은 상대적으로 떨어졌다. 따라서 가구소득 보전만으로는 코로나19의 피해가 큰 대면서비스업의 매출을 확대하는 데 한계가 있어, 이들에 대한 직접적인 소득지원이 필요한 상황이다.

23일 한국개발연구원(KDI)이 행정안전부 정책연구용역으로 수행한 '긴급재난지원금 지급효과 분석' 자료에 따르면 지난 5월 전 국민에게 1차 긴급재난지원금 지급 이후 지원금 사용가능업종에서 전체 투입예산 대비 26.2∼36.1%의 매출 증대 효과가 나타났다.

올해 2분기 실질총생산은 전기 대비 3.2% 감소했지만, 긴급재난지원금 지급과 코로나19 확산 둔화로 민간소비는 전기 대비 1.5% 증가했다. 이태석 KDI 공공경제연구부 연구위원은 "긴급재난지원금의 90% 이상이 5∼6월에 소비되고 지원금 사용가능업종의 판매액이 증가한 것으로 보아 민간소비 회복에 기여했다"고 평가했다.

또 전체 신용ㆍ체크카드 매출은 긴급재난지원금 지급 직후 전년 동기 대비 약 7.3% 증가, 이후 증가폭이 점차 축소된 것으로 조사됐다. 매출 증가분은 약 4조원으로 추정된다. 전통시장 카드매출은 긴급재난지원금 지급 직후 15% 이상 증가하는 등 6월 22일부터 시작한 동행세일 기간에 39% 이상 크게 증가한 것으로 집계됐다.

업종별로는 가구, 서점, 문구, 안경, 의류ㆍ잡화 등 준내구재가 10.8%포인트 늘었고, 이어 마트, 슈퍼마켓, 식료품, 편의점 등 내구재가 8.0%포인트, 이미용, 사우나, 찜질방 등 대면서비스업이 3.6%포인트, 한식, 일식, 중식, 패스트푸드, 베이커리 등 음식업이 3.0% 증가했다.

현금수급가구는 소비지출 93.7%, 저축 3.8%, 빚 상환 1.8% 순으로 긴급재난지원금을 사용했다. 현금수급가구의 71.2%는 65세 이상이다.

오윤해 KDI 연구위원은 "외식, 여행 관련 소비금액이 큰 고소득 가구의 전년 동월 대비 소비는 코로나19 확산 상황에서 크게 감소하고 확산이 억제되면 감소폭이 완화되는 모습을 보인다"며 "방역이 소비심리를 회복하는데 결정적인 역할을 한다"고 말했다.

이어 "과거 소득분위 등의 간접적인 기준보다 코로나19의 직접적인 피해 정도에 맞춰 소득지원을 집중할 필요가 있다"고 조언했다.

김미루 KDI 연구위원은 "향후 코로나19 재확산에 따라 긴급재난지원금을 다시 지급해야 할 상황에 대피해 경제주체별 피해 규모에 대한 자료를 사전에 수집ㆍ분석해야 한다"며 "피해계층을 신속하고 정밀하게 식별해 지원할 수 있는 시스템을 구축해야 한다"고 피력했다.

