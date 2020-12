펌텍코리아, 잘론네츄럴 주식 120억원어치 취득

[아시아경제 문혜원 기자] 펌텍코리아 펌텍코리아 251970 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 300 등락률 -1.89% 거래량 89,484 전일가 15,900 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 펌텍코리아, 건기식 시장도 공략…사업 다각화 나서[클릭 e종목]"펌텍코리아, 점진적 회복 예상"[클릭 e종목]"펌텍코리아, 매 분기 실적 성장 가능" close 는 네츄럴 오가닉 건강식품, 기능성 화장품, 생활용품, 바이오·휴먼 케어 전문기업 업체 잘론네츄럴의 주식 12만6312주를 120억원에 취득한다고 22일 공시했다.

주식 취득 뒤 펌텍코리아의 잘론네츄럴 지분율은 60%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 1월5일이다.

펌텍코리아는 이번 주식 취득의 목적을 "인플루언서 등 신유통 플랫폼을 활용한건강기능식품, 화장품, 생활용품, 이미용품 등 자체 브랜드 사업 진출"이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr