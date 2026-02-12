[클릭e종목]"펌텍코리아, K뷰티 숨은 조력자…주가 상승여력 32%"

KB증권은 12일 펌텍코리아 펌텍코리아 251970 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,900 2026.02.12 개장전(20분지연) 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입[클릭 e종목]"펌텍코리아, 인디브랜드 호황 속 사상 최대 이익 전망"[클릭 e종목]"펌텍코리아, 시장을 선도하는 유일무이 패키징사…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 를 'K뷰티의 숨은 조력자'라며 목표주가 7만9500원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 11일 종가(6만200원) 대비 상승여력은 32.1%다.

성현동 KB증권 연구원은 "4공장 가동과 수주 정상화에 따른 실적 회복으로 2026년 영업이익률은 15.0%에 이를 것"이라며 이같이 밝혔다.

펌텍코리아의 2025년 4분기 실적은 매출액 760억원(전년 동기 대비 15.4% 감소), 영업이익 71억원(45.7% 감소)으로 부진할 것으로 전망했다. 관세 영향 등으로 하반기 주문이 예상보다 부진했고, 4공장 준공승인 지연으로 가동이 2026년으로 미뤄진 데 따른 것이다.

2026년에는 4공장 가동과 수주 정상화를 통해 연간 매출액 4502억원, 영업이익 677억원을 달성할 것으로 예상했다. 4공장 가동을 통해 인근에 산재해 있던 사출 설비를 재배치하면서 생산 및 물류 효율화로 합산 생산능력(Capa)이 기존 대비 30% 증가할 전망이다.

6공장 일부 시설은 제약 및 건강기능식품(건기식) 시장을 목표로 하는 클린룸으로 구성될 예정이다. 성 연구원은 이를 두고 중장기 확장 전략을 가늠해볼 수 있다고 판단했다. 6공장은 올해 상반기 준공이 예정돼 있다.

성 연구원은 K-뷰티 시장에서 패키징의 역할도 주목했다. 국내 화장품 ODM(주문자개발생산) 산업의 발전으로 소규모 기업과 개인의 시장 진입 문턱이 낮아지면서 다양한 인디브랜드가 등장했고, 마케팅 재원이 제한적인 인디브랜드일수록 패키징이 브랜드 소구점을 전달하는 효과적인 마케팅 수단이 된다고 설명했다.

펌텍코리아는 2025년 3분기 말 기준 특허·실용신안권 206개, 디자인권 314개 등 고유 지적재산권을 바탕으로 펌프튜브, 에어리스콤팩트, 오토드로퍼 등 신제품을 지속 출시하며 K-뷰티만의 차별화 요소를 만들고 있다고 평가했다.

한편 목표주가는 2026년 예상 주당순이익(EPS) 3848원에 주가수익비율(PER) 20.7배를 적용해 산정됐다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



