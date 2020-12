제놀루션, NGS방식 인유두종바이러스 분석 플랫폼 글로벌 출시

[아시아경제 유현석 기자] 체외진단기기 전문기업 제놀루션 제놀루션 225220 | 코스닥 증권정보 현재가 27,500 전일대비 150 등락률 -0.54% 거래량 96,821 전일가 27,650 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 제놀루션, 20억 규모 공급계약 체결카카오게임즈도 '따상'…공모주 투자자금 줄줄이 대기중하반기 새내기주 엇갈린 성적표 close 은 NGS방식의 HPV 분석 플랫폼(GYNseq HPV 100 typing NGS Kit)을 새롭게 출시했다고 22일 밝혔다.

NGS(Next Generation Sequencing)는 유전체를 작게 잘라 수많은 조각으로 만든 뒤 각 조각의 염기서열을 데이터로 변환시키는 기술이다. 차세대 염기 서열 분석이라고 알려졌다. 그만큼 정밀진단이 가능해 환자 맞춤형 치료방법의 하나로 주목받고 있다.

제놀루션이 새롭게 출시한 NGS방식의 HPV분석 플랫폼은 보다 빠르고 간편하면서 대량의 샘플을(Sample)을 동시에 처리할 수 있는 장점을 가진 분석법이다. 100여종의 HPV 타입을 동시에 구분 가능함으로써 기존 검사법을 대체할 제일 정확도가 높은 차세대 검사법으로 주목된다.

제놀루션 관계자는 "기존 주력제품인 핵산추출 장비 및 시약에 대한 글로벌 수요가 지속적으로 확대되는 가운데 NGS방식의 신제품이 새롭게 보태 지면서 신규매출 창출의 기회가 생겼다"며 "정밀한 기술인NGS를 기반으로 한 제품 출시로 글로벌 수요자의 다양한 니즈를 충족할 수 있다는 점에서 거래처 확산 및 매출 확대가 기대된다"고 전했다.

이번 신제품 개발성공은 체외진단기기 글로벌 경쟁력이 있는 제놀루션과 글로벌 최고수준의 진단기기 개발역량을 토대로 최근 시장에서 가장 주목받고 있는 에스엠엘제니트리(SML제니트리)와의 ODM사업제휴 방식으로 이뤄졌다.

SML제니트리는 세계 최초의 HPV NGS개발과 국내 최초로 NGS기반 진단키트를 허가 받은 유일한 업체다. 제놀루션의 경우 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응한 체외진단기기로 기술력을 입증한 바 있다. 자동핵산추출장비(Nextractor® NX-48) 브랜드 또한 글로벌 인지도가 구축된 상황이라 신제품 출시효과도 빠를 것이라는 게 회사 측의 설명이다.

제놀루션은 모든 매출의 80%이상이 해외에서 발생되는 등 글로벌 인지도가 높은 편이다. 이는 분자진단의 핵심 과정인 핵산을 추출하는 장비와 시약을 통한 다년간의 경험을 바탕으로 유럽, 아시아, 북남미 등 40여 곳의 대리점을 비롯해 국내외 주요 기관 및 현지 대리점과의 긴밀한 네트워크를 확보한 바 있다. 여기에 오랜 업력으로 다져진 제놀루션의 진단기기 사업역량이 신기술을 적용한 제품 다변화로 이어지면서 신규시장 확대가 가능해질 전망이다.

김기옥 제놀루션 김기옥 대표는 "제놀루션은 코로나19 상황에서 글로벌 전 지역에 빠르게 대응하고 있다"며 "긴밀하게 구축한 네트워크를 바탕으로, HPV 진단검사 시장의 혁신을 가져올 이번 NGS기반 분석 플랫폼 출시로 2027년까지 글로벌 시장점유율 최대 10% 달성을 목표로 매진하겠다”고 전했다.

