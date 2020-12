한샘, '가족친화인증' 기업…육아휴직 98% 사용

[아시아경제 이준형 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 한샘이 여성가족부가 주관하는 '2020년 가족친화인증' 기업에 선정됐다고 22일 밝혔다.

2008년부터 시행된 가족친화인증 제도는 자녀 출산과 양육 지원 등 근로자가 일과 가정 생활을 병행할 수 있는 가족친화제도를 모범적으로 운영한 기업에게 여성가족부가 3년간 인증을 부여하는 제도다.

한샘은 출산한 임직원에게 자녀의 초등학교 입학 전까지 매월 자녀보육비를 지원하고, 법정 육아휴직 1년에서 추가 1년을 더한 총 2년의 육아휴직을 제공한다. 2017년부터 지난해까지 3년간 자녀를 출산한 여성 임직원 중 육아휴직을 사용한 비율은 98%가 넘는다.

2012년부터 상암 사옥과 방배 사옥에서 사내 어린이집을 직영 체제로 운영 중이며, 해당 어린이집에서 근무하는 교사 전원이 정규직으로 채용됐다는 점도 이번 평가에 반영됐다.

한샘은 또 2018년 10월부터 본인의 업무 스타일에 맞게 출퇴근을 자율적으로 선택할 수 있는 선택적 근로시간제도를 내근직에 도입했다. 외근직은 간주근로시간제도를 도입해 업무 자율성을 보장했다. 이처럼 한샘은 결혼, 임신, 출산, 육아로 이어지는 가족 구성 단계에 맞춰 다양한 가족친화제도를 실시해 여가부의 좋은 평가를 받았다.

강승수 한샘 회장은 "지속가능한 경영을 추구하기 위해 다양한 모성보호제도, 선택적 근로시간제도 등을 도입했다"면서 "워라밸(일과 삶의 균형)이 가능한 직장 문화를 만들어 존경 받는 기업으로 발돋움할 것"이라고 말했다.

