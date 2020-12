[아시아경제 박준이 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,850 2020.12.22 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 현대로템, '5330억원 규모' K2전차 3차 양산 사업 수주현대로템, 주가 1만 6950원.. 전일대비 -0.59%현대로템, '세계 최초' LTE-R 적용 한국형 열차신호시스템 첫 수주 close 은 22일 방위사업청과 5329억8500만원 규모의 K2전차 3차 양산 수주 계약을 체결했다고 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 21.7%에 해당한다. 계약 기간은 2023년 12월29일까지다.

