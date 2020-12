포항시, 코로나19 신속기동검체 20개팀 투입 … "선제적 검사 확대"

이강덕 시장. '의료체계 및 방역대응' 강화 방안 발표

긴급의료지원단 구성, '거점 드라이브스루' 운영

225개 병상 추가 확보…KTX역 앞 임시 선별검사소

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항지역에 지역 n차 감염이 지속되고 있는 가운데 이강덕 시장은 21일 선제적인 사전 검사 확대를 위해 신속기동검체팀(20개팀)을 운영하겠다고 밝혔다.

이강덕 시장은 이날 연말연시 코로나19 대유행 위기에 즈음한 긴급 기자회견을 갖고 지역 확산을 방지하기 위한 '의료체계 및 방역대응' 강화 방안을 내놨다.

우선 신속기동검체팀 운영과 방역 사각지대 관리강화를 위해 간호사, 임상병리사, 간호조무사 등으로 구성된 긴급의료지원단이 투입된다.

이들 의료지원단을 앞세워 이번 주중으로 양덕 한마음체육관에 '포항북구 거점 드라이브스루'를 설치하는 한편 당장 22일부터는 선제적 검사를 실시하기 위해 포항KTX역 앞에서 임시 선별검사소를 운영한다.

지역 확진자의 지속적인 증가에 따라 225개 병상도 추가 확보했다. 병원별로는 포항의료원(감염병 전담병원 재가동) 183병상, 포항성모병원 28병상, 포항세명기독병원 12병상, 포항좋은선린병원 2병상 등이다.

21일부터 내년 1월 3일까지는 코로나19에 취약한 관내 어린이집 전체 휴원을 실시한다. 요양병원·요양원 등에 대한 선제검사 주기를 4주에서 2주로 단축하고 종사자 및 시설 점검·관리를 더욱 강화하기로 했다.

또한 22일부터 별도 해제 시까지 전통시장 등 5일장 노점상 집합금지 행정명령을 실시하고, 21일부터 24일까지 인원 밀집 다중이용시설(유흥시설, 결혼식장, 식당·카페, PC방 등) 합동특별점검 등 연말연시 특별방역대책을 추진할 방침이다.

이 시장은 "확진자가 다수 발생하는 수도권 및 타지역 왕래를 최대한 자제하고, 연말 지인·가족 간 행사·모임이나 해맞이 행사 등 사람 간 접촉을 최소화해야 한다"고 호소했다.

한편, 포항에서는 22일 오후 7시 기준으로 전날보다 2명의 확진자가 이어지면서, 지역 누적 확진자는 183명으로 늘어났다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr