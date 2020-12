말레이 정치인, 코로나19에 '드라이브 스루'로 아들 결혼식 진행

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 전세계에서 재확산되는 가운데 말레이시아에서 진행된 '드라이브 스루' 결혼식에 하객 1만여명이 몰렸다.

21일 베르나마통신 등에 따르면 정치인 텡쿠 아드난 텡쿠 만소르는 전날 말레이시아의 행정수도 푸트라자야에서 아들의 결혼식을 강행했다.

텡쿠 아드난은 1980년대 초반 정치에 입문해 관광부 장관(2006∼2008년)과 연방령부 장관(2013∼2018년)을 역임한 후 2018년 총선에서 승리한 현직 국회의원이자 집권 연합의 재무 책임자이다.

텡쿠 아드난은 푸트라자야의 법원 단지 앞에 야외 행사장을 설치, 하객들이 승용차에 탄 채로 지나가면서 아들 부부를 축복해줄 수 있도록 만들었다.

하객들은 결혼을 축하한 뒤 포장된 음식 꾸러미를 받아 갔다. 현지매채들은 이날 드라이브 스루 결혼식에 하객 1만여명이 다녀갔다고 보도했다. 신랑은 "드라이브 스루 방식 결혼식은 아버지의 아이디어"라며 "코로나19 보건지침을 준수했다"고 말했다.

말레이시아의 웨딩업체들은 지난 3월부터 드라이브 스루 방식 결혼식을 적극적으로 홍보하고 있다. 현지 네티즌들은 "지금 같은 시기에 창의력이 돋보인다"며 "식장 대관료 등 결혼식 예산도 절약한 결혼식"이라는 반응을 보였다.

아들 결혼식을 예정대로 진행한 텡쿠 아드난의 행복은 오래가지 못했다. 다음날인 이날 말레이시아 고등법원에서 뇌물 수수 혐의로 징역 1년, 벌금 200만 링깃(5억4000여만원)을 선고 받았기 때문이다. 텡쿠 아드난은 연방령부 장관시절인 2016년 기업인으로부터 200만 링깃의 뇌물을 받은 혐의로 기소된 바 있다.

