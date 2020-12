[인사]서울 강북구

[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강북구 <4급 승진 내정자> ▲행정지원과 안승길 ▲기획예산과 박규탁 ▲주택과 우종훈 <5급 승진 내정자> ▲정보화지원과 최인숙 ▲기획예산과 이은주 ▲일자리경제과 강주연 ▲세무2과 김재옥 ▲복지정책과 이종철 ▲청소년과 박종식 ▲주택과 김종호 ▲송중동 나세열 ▲수유2동 임경환 ▲인수동 임진숙(2021년1월1일자)

