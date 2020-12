[아시아경제 박지환 기자] 스위스 당국이 19일(현지시간) 화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 사용을 승인했다.

의약품 규제 당국인 스위스메딕은 "이용 가능한 정보를 꼼꼼하게 검토한 결과, 화이자-바이오엔테크의 코로나19 백신은 안전하며 그 혜택이 위험보다 크다고 결론 내렸다"고 밝혔다.

또한 "통상적인 절차(ordinary procedure)를 걸친 세계 최초의 승인을 나타낸다"고 덧붙였다.

앞서 영국, 미국, 바레인, 멕시코 등은 화이자-바이오엔테크 백신의 긴급 사용을 승인했다.

