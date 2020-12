변창흠 후보자 "허인회 태양광사업 밀어주기 의혹 사실 아니다"

[아시아경제 유인호 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 서울도시주택공사(SH) 사장 시절 친여 인사인 허인회씨가 이사장으로 있던 태양광 업체를 밀어줬고 이 과정에서 비밀협약을 맺었다는 의혹을 부인했다.

변 후보자는 19일 국토부를 통해 낸 해명자료에서 일각에서의 태양광 사업 의혹 제기에 대해 "태양광 사업 보급업체 선정 요건을 마련하거나 실제로 선정한 것은 신재생 에너지 활성화를 추진하고 있던 서울시가 시행한 것이기에 나와 SH와는 무관하다"고 반박했다.

변 후보자는 해명자료에서 당시 태양광 사업 보급업체 선정 등은 모두 서울시의 업무였고, 협약을 맺은 사실을 외부에 알리지 않은 것은 소규모 행사라 홍보 필요성이 크지 않았다고 설명했다.

허씨가 이사장으로 있던 '녹색드림협동조합'이 태양광 설치 실적이 없었으나 SH와 맺은 태양광 미니발전소 보급 활성화 양해각서(MOU)를 계기로 서울 전역에 미니발전소 사업을 확장할 수 있었는데, SH는 이 행사 개최 사실을 일부러 숨겼다는 것이 의혹의 주요 내용이다.

이에 대해 변 후보자는 녹색드림의 기부를 받아들인 이유에 대해 "당시 신재생에너지 정책을 추진하고 있던 서울시로부터 태양광 활성화 요청 공문이 왔었고, 임차인 입장에서도 에너지 비용 부담을 절감할 수 있기에 당연히 적극 추진할 필요가 있었다"고 밝혔다.

그 경위에 대해 변 후보자는 "2015년 11월 30일 녹색드림이 미니태양광 기부를 SH 측에 제안해 왔고, 그해 12월 10일 실제 25가구에 설치를 완료함에 따라 12월 30일 MOU를 체결했다"며 "녹색드림은 서울시로부터 그해 11월 25일 태양광 보급업체로선정돼 그 사실이 SH에도 통보된 바 있다"고 설명했다.

그러면서 "협약 체결식은 25가구를 대상으로 한 소규모 행사로 보도자료를 배포하지 않았지만 SH 홈페이지에는 공개했다"며 "별도 홍보를 하지 않았을 뿐, 비밀협약은 아니다"고 강조했다.

그는 2015년 10월 경동솔라에너지 사례를 보도자료로 내고 홍보한 것에 대해 "노원구청과 공동으로 업무협약을 체결했고, 서울시에서 홍보를 요청한 사안이기 때문"이라고 해명했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr