탈취제 뿌리고 '깔깔' 학대 논란 동물 병원, 견주 명예훼손 고소

[아시아경제 최은영 기자] 수술을 마친 강아지에게 화장실용 탈취제 등을 분사해 '동물학대' 논란에 휩싸였던 광주광역시의 한 동물병원이 "견주가 자신들의 명예를 훼손했다"며 경찰에 고소했다.

19일 광주 광산경찰서는 인터넷 명예훼손과 업무방해 등을 받았다는 해당 동물병원의 고소장이 접수돼 조사 중이라고 밝혔다.

고소인은 동물병원 수의사와 수의테크니션 등 4명으로, 그들은 지난 3일 "견주가 허위·과장된 내용으로 SNS에 게시글을 작성했다"며 고소장을 제출했다.

이어 "견주가 자신의 게시글을 마치 객관적인 사실인 것처럼 다른 SNS로 수백, 수천건 유포되도록 독려하고 수천만원을 요구하며 협박하는 등 견딜 수 있는 수준을 넘어 일상까지 위협받고 있다"고 말했다.

그러면서 "허위게시글로 인해 수의사로서의 명예를 잃고 병원은 피해를 입었다"며 고소이유를 밝혔다.

앞서 지난 3일 누리꾼 A씨는 "키우는 반려견 하나가 마취도 못깬 상태에서 눈도 못감고 하늘로 먼저 떠났다"며 한 동물병원의 학대 사실을 폭로했다.

A씨가 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 병원 측 의료진들이 수술을 마치고 누워있는 강아지 얼굴에 "냄새가 난다"며 화장실용 탈취제인 페브리즈와 화장품 등을 분사하고 깔깔 웃는 모습이 담겨 있었다.

견주는 수술이 끝난 후 회복중이던 반려견이 숨지자 화장시키기 위해 병원에서 데리고 왔다가, 개 몸에서 냄새가 나는 것을 이상하게 여기고 병원 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인해 이같은 사실을 알게 됐다.

이어 동물학대 논란에 휩싸이자, 병원 측은 SNS를 통해 "죽은 반려견의 마취 회복 과정 중 좀 더 신경을 써주기 위한 행동이었을 뿐 학대 의도는 없었다"며 "염증 냄새 제거를 위해 부적절한 제품을 사용한 것은 죄송하다. 당분간 영업을 중단하겠다"고 사과했다.

그러나 견주는 "병원측이 직접 연락해서 사과하진 않았다. 일이 커지자 인터넷 카페에 사과글을 올린게 전부"라며 반박했다. 현재 해당 동물병원은 광주 남구와 일부 네티즌들에게 고발된 상태이다. 경찰은 동물병원 수의사 등을 동물 보호법 위반 혐의로 입건해 조사 중이다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr