경남 두 번째 국립 마산병원 감염병 전담 지정 … 566병상 확보

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 무서운 기세로 확산하면서 경남에 두 번째 감염병 전담병원이 지정됐다.

경상남도는 중앙사고수습본부가 국립마산병원을 감염병 전담병원으로 지정했다고 19일 밝혔다.

도는 김경수 지사가 중대본 회의에서 마산의료원 한 곳만 감염병을 전담하고 있어 확진자 분산 치료와 의료진 피로도 완화를 위해 추가로 감염병 전담병원 지정을 정부에 공식 건의했다고 설명했다.

이러한 요청에 따라 18일 국립 마산병원을 감염병 전담병원으로 지정했다고 덧붙였다.

92병상을 추가 확보할 수 있게 돼 현재 운영 중인 474개 병상에서 566개 병상으로 늘어났다. 마산병원은 도내 확진자뿐만 아니라 수도권 등 다른 지역 확진자도 함께 치료한다.

마산병원에 있는 환자 74명은 오는 24일까지 전원 또는 퇴원 조치한다. 도는 입원환자들의 불편이 없도록 병원과 협력하겠다고 밝혔다.

한편 마산병원은 결핵 전문병원으로 대구·경북에서 확진자가 속출한 지난 2월 말부터 5월 중순까지 약 3개월가량 감염병 전담병원으로 지정된 적이 있다.

