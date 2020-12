삼익기전, 경산시 취약계층에 연탄 3000장 기부

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시는 제2일반산업단지(자인공단)에 본사를 둔 삼익기전㈜(대표 황창한)이 18일 관내 저소득 에너지 취약계층을 위해 연탄 3000장(200만원 상당)을 기부했다고 밝혔다.

산업용 에어컨, 전자제습기 등을 제조하는 삼익기전은 '2015 경북PRIDE상품' '2019 경산 희망기업'으로 선정되기도 한 우수한 향토기업이다.

황창한 대표는 "어려운 시기일수록 주변의 어렵고 소외된 이웃들과 함께 나누며 성장하는 기업이 되고 싶고, 우리 이웃들이 추운 겨울을 이겨내고 코로나19를 극복하는데 연탄나눔 활동이 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 전했다.

류영태 자인면장은 "바쁜 기업활동에도 연탄 기부로 함께 나누는 기쁨을 실천하고 계신 황창한 대표에게 감사의 인사를 전한다"며 "보내주신 연탄은 지역의 취약계층에게 희망의 온기를 나누는 큰 힘이 될 것"이라고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr