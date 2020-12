[인사] 대구시 (4급 이상 승진)

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자]

◇4급이상 승진내정자 (2021년 1월 1일자)

◆ 2급 승진 내정 ▲경제국장 최운백

◆ 3급 승진 내정 ▲대변인 차혁관 ▲경제정책과장 성임택 ▲일자리투자국장 직무대리 김태운 ▲혁신성장정책과장 서경현 ▲복지국장 직무대리 조동두

◆ 4급 승진 내정 ▲사회재난과장 직무대리 정동호 ▲민생경제과장 직무대리 정승원 ▲청년정책과 김영옥 ▲스마트시티과장 직무대리 황윤근 ▲이전사업과 백규현 ▲총무과 양기석 ▲자치행정과 노태수 ▲회계과장 직무대리 박원식 ▲신기술심사과장 직무대리 정희대 ▲어르신복지과 권덕환 ▲문화콘텐츠과장 직무대리 정미정 ▲환경정책과 이재식 ▲산림녹지과 이재수 ▲산림녹지과 이상록 ▲농수산물도매시장관리사무소장 직무대리 김주헌 ▲서구 토지정보과 양승희

