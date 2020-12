이재명 "민간 의료인력 협력 절실" 재차 호소

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일부 언론의 잘못된 보도와 달리 경기도의 경우 의료병상은 문제가 심각하지 않지만, 의료인력 부족은 심각한 상황이라며 다시 한 번 의료인들의 적극적인 협조를 당부했다.

이 지사는 18일 페이스북을 통해 "경기도의 경우 병상 부족이라기 보다는 의료인력 부족이 심각한 문제"라며 "병상의 경우 내일(19일)도 25병상이 새로 확보되는 등 이미 여러 중소 민간병원들의 협조로 병상이 늘고 있고, 만일에 있을지 모를 확진자 폭증 상황에도 대비해 민간병원 병상에 대한 긴급동원까지도 검토하고 있다"고 전했다.

또 " 경증환자들이 머무는 생활치료센터 역시 경기대 기숙사 뿐 아니라 대형시설들을 차근차근 확보해가고 있다"고 소개했다.

이 지사는 하지만 "문제는 병상이 확보되는 만큼 의료인력이 따라오지 못하는 것"이라며 "코로나 중환자의 경우 일반적인 병상 대비 의료인력 수의 4~5배가 필요하기 때문에 늘어나는 병상 숫자의 4~5배로 의료인력이 투입돼야 한다"고 지적했다.

그는 그러면서 "의료인력 확보는 두 가지 방법이 있는데 중앙정부로부터 지원받는 방법은 이미 인력이 고갈된 상황이고 공중보건의의 경우는 자원이 한정적"이라며 "지금은 민간 의료인력의 협력이 가장 강력하고 유일한 길"이라고 설명했다.

이 지사는 끝으로 "현장에서 함께 할 수 있는 의료인력은 지금이라도 발벗고 나서 달라"며 "의료지원을 희망하는 의료인은 경기도 콜센터 031-120로 연락을 달라"고 당부했다.

이 지사는 지난 15일에도 페이스북을 통해 의료인력이 부족하다며 적극적인 협력을 요청했다.

