네스엠, CB 203억 발행 완료… “공격적 투자로 신사업 추진”

유상증자와 전환사채로 자금조달완료

미국 지사 설립으로 글로벌 시장 공략

신규 게임 서비스와 개발사에 공격적 투자 계획

캠핑카렌탈 신규사업 추진

네스엠 (대표 신현종)은 제 1, 2, 3회차 전환사채(CB) 400억원의 50%를 초과한 203억원을 납입 완료했다고 18일 밝혔다.

네스엠 측은 지난 10일 코원홀딩스로부터 유상증자 96억원이 납입된 후 이번에 CB도 납입되면서 신규 사업 추진에 탄력을 받을 것이라고 설명했다.

네스엠은 2억건 이상의 다운로드 수를 기록하고 있는 ‘앵거 오브 스틱5(Anger of stick 5)’를 필두로 글로벌게임 시장을 적극 공략하고 있다. 최근 브레드해머(Bread Hammer)에서 개발한 게임 8종을 서비스에 추가해 구글과 애플의 게임 플랫폼을 통해 모바일게임 19종을 서비스하고 있다.

네스엠의 관계자는 “게임 라인업을 더욱 강화하기 위해 내년 상반기 출시를 목표로 롤플레잉게임(RPG) 서비스를 준비하고 있고 역량 있는 개발사에 대한 투자 또한 적극 검토 중에 있다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 모임이나 여행이 쉽지 않은 상황 속에 언택트 여행의 대안이 될 수 있는 캠핑카에 대한 렌탈사업도 신규로 진행중에 있다”고 말했다.

또 네스엠의 자회사인 코원시스템은 코로나19 사태 이전부터 황사와 미세먼지를 예방하기 위해 준비해오던 마스크 관련 보유 기술 특허, 디자인 특허를 바탕으로 ‘에어샵(air#)’ 브랜드를 신규 런칭했다.

KF94, KF-AD를 비롯한 일회용 마스크부터 패션마스크, 방수마스크, 필터 교체형 마스크, 스마트팬 마스크와 야구구단별 GOODS 상품 중 두산베어스 구단 마스크를 전담해 생산, 판매 하고있으며 코로나19의 99% 살균효과가 증명된 UV-LED 기술과 식약처에서 인증받은 코로나19 바이러스 퇴치용 스킨용액의 미스트 분사 방법을 적용한 에어샤워 장비를 개발해 양산을 준비하고 있다.

아울러 지속적인 성장과 공격적인 해외 진출을 위해 미국지사를 설립하고 ‘에어샵(air#)’ 마스크와 블루투스 이어폰 및 각종 전자기기를 비롯한 모든 제품을 지사에서 직접 유통하기 시작했다. 세계 최대 쇼핑몰인 월마트와 아마존에 입점을 완료하는 등 판매 채널을 확장하고 있다는 설명이다.

네스엠의 관계자는 “게임 사업에서 3분기까지 누적 영업이익이 20억원으로 전년 동기 대비 426.5% 증가했고 이번 자금 조달로 글로벌 게임시장에서의 확장과 함께 신규 사업에 박차를 가할 것”이라고 덧붙였다.

